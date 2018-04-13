



Нападавшему на полицейских в Черновцах выберут меру пресечения - 13.04.2018 11:40

Избрание меры пресечения 28-летнему черновчанину, который совершил нападение на сотрудника патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей, состоится в Шевченковском районном суде Черновцов в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщили в Черновицкой городской прокуратуре.

Напомним, нападение произошло 4 апреля - полиция прибыла на место для фиксации факта ДТП, и сотрудинкам патрульной полиции нанесли телесные повреждения. Нарушителей в соответствии со статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Ранее сообщалось, что за такое преступление нападавшему может грозить до 5 лет лишения свободы .

В прокуратуре отметили, что информация о происшествии была внесена 4 апреля в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование было инициировано за умышленное нанесение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей.

Так, в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области отмечают, что согласно статье 278 УПК Украины задержанному лицу письменное сообщение о подозрении вручается не позднее 24 часов с момент задержания. Если подозрение было не вручено после указанного срока, человек немедленно освобождается. В течение 24 часов после задержания указанных лиц орган досудебного расследования не собрал достаточное количество доказательств. То есть, отсутствовали допросы ключевых свидетелей и очевидцев, не были проведены первоочередные следствненые мероприятия, отсутствовали выводы судэкспертиз. В связи с этим прокурор отказал в согласовании подозрения.

Следователи в ходе дальнейшего расследования собрали соответствующие доказательства. В итоге 12 апреля прокурор местной прокуратуры согласовал подозрение и ходатайство об избрании соответствующей меры пресечения одному из нарушителей.

Стоит отметить, что по данному уголовному производству продолжается досудебное расследование, которое находится на контроле Черновицкой местной прокуратуры.

Платиновая Буковина, Черновцы

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