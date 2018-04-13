Нападавшему на полицейских в Черновцах выберут меру пресечения

- 13.04.2018 11:40
Нападавшему на полицейских в Черновцах выберут меру пресечения

Избрание меры пресечения 28-летнему черновчанину, который совершил нападение на сотрудника патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей, состоится в Шевченковском районном суде Черновцов в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщили в Черновицкой городской прокуратуре.

Напомним, нападение произошло 4 апреля - полиция прибыла на место для фиксации факта ДТП, и сотрудинкам патрульной полиции нанесли телесные повреждения. Нарушителей в соответствии со статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Ранее сообщалось, что за такое преступление нападавшему может грозить до 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что информация о происшествии была внесена 4 апреля в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование было инициировано за умышленное нанесение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов во время выполнения им служебных обязанностей.

Так, в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области отмечают, что согласно статье 278 УПК Украины задержанному лицу письменное сообщение о подозрении вручается не позднее 24 часов с момент задержания. Если подозрение было не вручено после указанного срока, человек немедленно освобождается. В течение 24 часов после задержания указанных лиц орган досудебного расследования не собрал достаточное количество доказательств. То есть, отсутствовали допросы ключевых свидетелей и очевидцев, не были проведены первоочередные следствненые мероприятия, отсутствовали выводы судэкспертиз. В связи с этим прокурор отказал в согласовании подозрения.

Следователи в ходе дальнейшего расследования собрали соответствующие доказательства. В итоге 12 апреля прокурор местной прокуратуры согласовал подозрение и ходатайство об избрании соответствующей меры пресечения одному из нарушителей.

Стоит отметить, что по данному уголовному производству продолжается досудебное расследование, которое находится на контроле Черновицкой местной прокуратуры.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: полиция черновцы, нападение на полицейского черновцы 4 04 2018

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