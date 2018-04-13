



Отправку на МКС исследовательского модуля отложили на год - 13.04.2018 11:22

Ученые запланировали отправку на Международную космическую станцию специального лабораторного модуля "Наука". Однако, запуск состоится позднее, чем заумывалось раньше. Специалисты заявляют, что они не в полной мере готовы отправить модуль в космос, потому запуск, судя по всему, будет перенесен на следующий год.

Модуль разрабатывался в специализированном научном центре имени Хруничева, и до настоящего времени он находится в центре. Ученые заявляют о необходимости определенных доработок модуля "Наука".

Так, ранее предполагалось, что запуск модуля на МКС состоится в декабре 2018 году. Однако, как утверждают специалисты, самые реальные сроки - это конец 2019 года.

Как утверждают исследователи, необходимо провести полную проверку "Науки", что потребует достаточно много времени. В случае, если не соблюсти всех рекомендаций и отправить модуль на международную космическу станцию раньше, без дополнительных проверок, это может стать самой настоящей тратой ремени, усилий и денег, поскольку требуемых результатом модуль не предоставит. Представители космического агентства утверждают, что модуль "Наука" полностью сформирован и практически готов в запуску. Однако, согласно требованиям, он должен в течении определенного времени находиться на космодроме Байконур и проходить проверки там.

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