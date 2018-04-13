Отправку на МКС исследовательского модуля отложили на год

- 13.04.2018 11:22
Отправку на МКС исследовательского модуля отложили на год

Ученые запланировали отправку на Международную космическую станцию специального лабораторного модуля "Наука". Однако, запуск состоится позднее, чем заумывалось раньше. Специалисты заявляют, что они не в полной мере готовы отправить модуль в космос, потому запуск, судя по всему, будет перенесен на следующий год.

Модуль разрабатывался в специализированном научном центре имени Хруничева, и до настоящего времени он находится в центре. Ученые заявляют о необходимости определенных доработок модуля "Наука".

Так, ранее предполагалось, что запуск модуля на МКС состоится в декабре 2018 году. Однако, как утверждают специалисты, самые реальные сроки - это конец 2019 года.

Как утверждают исследователи, необходимо провести полную проверку "Науки", что потребует достаточно много времени. В случае, если не соблюсти всех рекомендаций и отправить модуль на международную космическу станцию раньше, без дополнительных проверок, это может стать самой настоящей тратой ремени, усилий и денег, поскольку требуемых результатом модуль не предоставит. Представители космического агентства утверждают, что модуль "Наука" полностью сформирован и практически готов в запуску. Однако, согласно требованиям, он должен в течении определенного времени находиться на космодроме Байконур и проходить проверки там.

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Ключові слова: космический модуль наука, модули мкс, международная космическая станция

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