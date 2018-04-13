



Крупнейшею в Украине солнечную электростанцию построят в Никополе - 13.04.2018 10:48

В Украине появится самая большая в стране солнечная электростанция, которая также обещает стать третьей по величине в Европе. Строительство будет развернуто ДТЭК в городе Никополь Днепропетровской области на инвестиции из Китая.

Как стало известно, договор на проектирование и строительство солнечной электростанции в Никополе уже подписали компании ДТЭК и China Machinery Engineering Company в рамках круглого сола "Китайские инвестиции в развитие энергетики Украины". Мощность будущей СЭС составит 200 МВт.

Предполагается, что строительные работы по созданию Никопольской солнечной элеткростанции стартуют в апреле текущего года, и к завершению 2018 года проект должен быть завершен. Отмечается, что СЭС будет располагаться на территории отработанного карьера возле Никополя. Для строительства будут использоваться земли, которые не годятся для сельскохозяйственной деятельности. Никопольская СЭС позволит сократить ежегодные выбросы СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн.

Так, каждый год Никопольская СЭС может вырабатывать свыше 280 миллионов кВт/ч элеткроэнергии, что позволит обеспечить порядка 100 000 домохозяйств электроэнергией. Новая СЭС позволит создать в регионе новые рабочие места и пополнить бюджет за счет налогов.

Платиновая Буковина

Всі новини