Черновицкий ботанический сад открывается для экскурсий с 15 04 2018

- 13.04.2018 09:42
Черновицкий ботанический сад открывается для экскурсий с 15 04 2018

Весенние экскурсии в расцветающем ботаническом саду ЧНУ в Черновцах стартуют с 15 апреля. Ботсад открывается с середины апреля, так как в это время зацветают одни из самых красивых деревьев - магнолии, которых в черновицком саду насчтывается порядка 20 сортов.

Среди ботанических садов черновицкий является одним из самых старых в Украине. Здесь представлены сотни видов цветов, деревьев и кустов, растения из самых разных уголков мира, которые не свойственны нашему региону - из Южной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. В целом, более девятисот тропических растений представлены в оранжерее ботанического сада. Здесь можно найти 145 видов кактусов, тюльпановые деревья выстой под 30 метров, возраст которых насчитывает 150 лет, финиковые пальмы, ирисы, нарциссы и более 70 видов хризантем.

Что касается магнолий, то в ботаническом саду представлено широкое разнообразие этих деревьев. Это магнолия лекарственная, магнолия Кобус, Суланжа, магнолия остролистная. Некоторые деревья имеют почтительный возраст - им под 80 лет. Именно магнолии больше всего привлекают посетителей. Также гости любят делать снимки с нарциссами, которых в ботсаду более 70 видов, и с тюльпанами, которых насчитывается около 100 видов.

Ведущий специалист ботанического сада ЧНУ Мария Виклюкс отметила, что ботанический сад работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Руководство будет рассматривать варианты, чтобы люди смогли посещать ботанический сад после работы либо по выходным. К слову, в воскресенье, 15 апреля, Черновицким экскурсионным бюро будет организована первая в сезоне экскурсия длительностью 1 час. Организаторы приглашают записываться на экскурсию заранее.

 

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Ключові слова: ботсад чну, черновцы ботанический сад

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