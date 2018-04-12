Сколько будет стоить билет на Big Falcon Rocket

- 12.04.2018 17:52
Сколько будет стоить билет на Big Falcon Rocket

По словам Илона Маска, стоимость перелета на космической ракете Big Falcon Rocket от SpaceX можно будет сравнить с ценой билета на трансатлантические перелеты. Иными словами, полет на ракете Маска обойдется в несколько тысяч долларов.

Отметим, что Big Falcon Rocket будет осуществлять полеты уже в ближайшие десять лет. На борту ракеты сможет поместиться до 100 человек. Так, с помощью ракеты от SpaceX будут возможными перелеты в любую точку мира менее, чем за час. Цену на перелеты обосновали тем, что при запуске транспортной системы примерно раз в сутки маршрут можно будет оперативно менять.

Ракета Big Falcon Rocket предназначена для осуществления околоземных полетов, а также космических миссий на Луну и Марс.

В диаметре данная ракета имеет 9 метров, ее длина составляет 106 метров. Предполагается, что Big Falcon Rocket получит кабины для 40 астронавтов, склады, кухню, убежище для защиты от солнечных вспышек. Главной особенностью ракеты будет то, что она станет ракетой-носителем многоразового использования. С ее помощью на орбиту Земли можно будет выводить до 150 тонн грузов.

На видео ниже предлагаем ознакомиться с основными характеристиками транспортной системы Big Falcon Rocket.

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