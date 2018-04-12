



Из-за аварии на нескольких улицах Черновцов нет света - 12.04.2018 16:58

В Черновцах 12 апреля из-за аварии несколько улиц оказались без электроснабжения.

Как сообщили представители электрокомпании Черновцыоблэнерго, авария произошла на одной из местных подстанций.

Без электричества остались несколько улиц, прилегающих к улице Героев Майдана. Частично отключены от электроснабжения дома на участке от улицы Щербанюка до улицы Сторожинецкой.

На место аварии прибыла бригада Черновцыоблэнерго, ремонтники работают над ликвидацией аварийной обстановки. Решить проблему пообещали в течение ближайшего часа.

Платиновая Буковина, Черновцы

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