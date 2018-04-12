



Місячник добровільної здачі зброї в Чернівцях триває - 12.04.2018 16:51

У поліції наголошують: якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати її та використовувати вже на законних підставах.



Станом на 11 квітня 2018 року громадянами до відділів та відділень поліції області добровільно здано 125 одиниць зброї та 54 одиниць спецзасобів. Серед них – 109 одиниць мисливської гладкоствольної, 8 одиниць мисливської нарізної, 7 одиниць холодної, 1 пневматичну гвинтівку, а також 41 газових пістолетів та 13 пристроїв травматичної дії.

Крім цього, буковинцями добровільно здано 35 штук боєприпасів до зброї різних калібрів та 1 снаряд.

Громадяни, котрі незаконно володіють зброєю, до 30 квітня можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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