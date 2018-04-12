Новые троллейбусы в Черновцах будут ездить в Садгору

- 12.04.2018 14:36
Новые троллейбусы в Черновцах будут ездить в Садгору

В Черновцах завершились испытания новых троллейбусов, доставленных из Днепра. Исполняющий обязанности начальника Черновицкого транспортного управления Михаил Олексюк поделился информацией, когда транспорт выйдет на маршрут и какие направления будет обслуживать.

Так, отмечается, что два новых троллейбуса производства днепровского завода "Литан" будут курсировать по маршруту от улицы Ярослава Мудрого, 92-б до конца улицы Головной, то есть, соединит район Садгоры и завод Кварц.

В ближайшее время ожидается доставка в Черновцы еще двух таких же троллейбусов. Это позволит скорректировать паспорт маршрута в соответствии с техническими способностями общественного транспорта с учетом пожеланий черновчан.

На данном маршруте пассажиры льготных категорий могут могут обслуживаться бесплатно, а студенты и школьники могут оплачивать 50% от полной стоимости проезда в троллейбусе.

Платиновая Буковина, Черновцы

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