



Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА - 12.04.2018 14:12

В свежем рейтинге сборных ФИФА от 12 апреля 2018 года сборная Украины занимает 30-е место, улучшив свои позиции на 5 очков.

Украинская сборная по футболу смогла набрать коэффициент 777 очков благодаря ничьей в матче против Саудовской Аравии и победе над сборной Японии со счетом 2:1.

Таким образом, Украине удалось опередить такие сборные, как Ирландия с 776 очками, Парагвай (737), Шотландия (735), а также Сербия и Иран (732 и 727 очков соответственно). Сборная Словакии, которая входит в число соперников Украины в Лиге Наций, занимает 29-е место, набрав 822 очка. Чехия расположилась на 45 месте с 690 очками.

В обновленном рейтинге ФИФА на первом и втором местах соответственно расположились Германия и Бразилия. Бельгия занимает третью строчку рейтинга. Также отметим, что в ТОП-10 рейтинга ФИФА вошли такие сборные, как Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.

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