



В Черновцах водой затопило две улицы - 12.04.2018 12:16

На улице Героев Майдана в Черновцах в среду, 11 апреля, произошел прорыв водопровода. Утечка воды имела место в шахтном колодце недалеко от жилого дома №59 по улице Героев Майдана.

В результате вода распространилась вплоть парковки универмага, который находится за три дома от места прорыва. То есть, вода дошла до перекрестка улицы Героев Майдана с проспектом Независимости.

Ремонтные работы по устранению утечки воды будут проводиться в четверг, 12 апреля, как сообщают представители Черновцыводоканала.

Кроме того, как стало известно, водой затопило не только улицу Героев Майдана, но и улицу Салтыкова-Щедрина - там утром 12 апреля прорвало водопровод.

Платиновая Буковина, Черновцы

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