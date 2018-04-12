В Черновцах водой затопило две улицы- 12.04.2018 12:16
На улице Героев Майдана в Черновцах в среду, 11 апреля, произошел прорыв водопровода. Утечка воды имела место в шахтном колодце недалеко от жилого дома №59 по улице Героев Майдана.
В результате вода распространилась вплоть парковки универмага, который находится за три дома от места прорыва. То есть, вода дошла до перекрестка улицы Героев Майдана с проспектом Независимости.
Ремонтные работы по устранению утечки воды будут проводиться в четверг, 12 апреля, как сообщают представители Черновцыводоканала.
Кроме того, как стало известно, водой затопило не только улицу Героев Майдана, но и улицу Салтыкова-Щедрина - там утром 12 апреля прорвало водопровод.
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