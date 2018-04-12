



В мире сократилось количество смертных казней - 12.04.2018 11:03

В 2017 году в мире сократилось количество смертных приговоров и казней. Стоит также отметить, что данный показатель в пследние несколько лет был рекордным, как сообщают представители международной правозащитной организации Amnesty International. Правозащитники заявляют, что в 2017 году было исполнено 993 смертных приговора. Для сравнения, пиковый показатель превысил цифру в 1600 смертей и был зафиксирован в 2015 году.

В Amnesty International утверждают, что на изменение количества смертных казней оказали влияние изменения поправки в законодательной базе Ирана, а именно - ограничения смертной казни за связанные с наркотиками преступления.

Тем не менее, больше всего смертных казней осуществляются именно в Иране - 507 смертей. Далее с цифрой 146 следует Саудовская Аравия. В Ираке в 2017 году было осуществлено 125 смертных казней, и 60 - в Пакистане.

Данных о количестве смертных казней в Китае в распоряжении специалистов Amnesty International нет, однако, они проводятся, несмотря на то, что такие данные являются государственной тайной.

Правозащитники выражают обеспокоенность проведением в Иране в прошлом году казней в отношении 5 несовершеннолетних лиц. Кроме того, смертные приговоры были вынесены в стране 80 лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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