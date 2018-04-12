В 2018 году маловероятен ввод миротворцев на Донбасс

- 12.04.2018 10:44
В 2018 году маловероятен ввод миротворцев на Донбасс

В 2018 году маловероятным является введение на Донбасс миротворческой миссии ООН, как заявил Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины в ООН.

Ельченко отметил, что в данном вопросе он имеет пессимистический настрой, и не видит никаких факторов, которые могли бы повлиять на его решение. В настоящее время он не видит ничего, что могло бы способствовать ускорению процесса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс в текущем году.

По словам постпреда Украины  в ООН, в осени 2017 года ряд экспертов заявлял, что возможности могли появиться после выборов президента в РФ, что все изменится после повторного избрания Путина на пост главы государства. Сегодня эти же эксперты утверждаю, что позиция РФ может измениться после проведения в России Чемпионата мира по футболу.

Сам же Ельченко считает, что Россия категорически против присутствия на украинско-российской границе миротворческой миссии.

 

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