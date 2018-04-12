12 апреля на Земле - магнитная буря- 12.04.2018 10:20
По сообщениям астрономов, на Земле в четверг, 12 апреля, ожидается магнитная буря. Как отмечают специалисты, речь пойдет о слабой магнитной буре - 1го класса по пятибальной шкале. Впрочем, есть 10% вероятности того, что магнитная буря будет иметь второй класс.
Данный прогноз ученые сделали на основании математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра.
Также период с 11 по 15 апреля будет относиться к времени возмущений геомагнитного поля Земли, поскольку в этот период на нашу планету будет оказывать воздействие плотный поток солнечного ветра. В остальные дни месяца - 19, 21, 25 и 26 апреля - возможны небольшие и непродолжительные по времени возмущения геомагнитного поля.
Таким образом, в апреле ожидается только одна магнитная буря - сегодняшняя, причем, довольно слабая. Впрочем, об этом все же желательно знать метеозависимым людям, которые могут иметь в подобные дни проблемы с самочувствием.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.04.2018 14:36
- 12.04.2018 14:12
- 12.04.2018 12:54
- 12.04.2018 12:16
- 12.04.2018 11:21
- 12.04.2018 11:03
- 12.04.2018 10:44
- 12.04.2018 09:50
- 12.04.2018 09:26
- 12.04.2018 09:10