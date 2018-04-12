



12 апреля на Земле - магнитная буря - 12.04.2018 10:20

По сообщениям астрономов, на Земле в четверг, 12 апреля, ожидается магнитная буря. Как отмечают специалисты, речь пойдет о слабой магнитной буре - 1го класса по пятибальной шкале. Впрочем, есть 10% вероятности того, что магнитная буря будет иметь второй класс.

Данный прогноз ученые сделали на основании математического анализа магнитного поля Солнца и структуры солнечного ветра.

Также период с 11 по 15 апреля будет относиться к времени возмущений геомагнитного поля Земли, поскольку в этот период на нашу планету будет оказывать воздействие плотный поток солнечного ветра. В остальные дни месяца - 19, 21, 25 и 26 апреля - возможны небольшие и непродолжительные по времени возмущения геомагнитного поля.

Таким образом, в апреле ожидается только одна магнитная буря - сегодняшняя, причем, довольно слабая. Впрочем, об этом все же желательно знать метеозависимым людям, которые могут иметь в подобные дни проблемы с самочувствием.

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