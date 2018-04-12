На Луганщине взорвался автомобиль, четверо погибших- 12.04.2018 09:50
В отделе коммуникации полиции Луганской области сообщили об инциденте, произошедшем в поселке Песчаное Станично-Луганского района. В результате взрыва автомобиля погибло четверо человек
Местный житель обратился в полицию с сообщением об исчезновении соседей. Со слов мужчины, супруги 57 лет с сыном 38 лет и его сожительницей 7 апреля уехали на своем авто Сhevrolet Niva в неизвестном направлении. С того времени их местонахождение является неизвестным.
Полицейские провели ряд розыскных мероприятий, и обнаружили поврежеднный автомобиль названной марки недалеко от реки Северский Донец, практически в непосредственной близости к линии разграничения.
Правоохранительным органам удалось остановить, что авто было повреждено в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Вероятно, автомобиль мог наехать на противотанковую мину, которая сдетонировала, что и привело к взрыву. Четыре обугленных тела были обнаружены рядом с автомобилем.
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