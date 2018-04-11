Выходные в Украине в мае 2018

- 11.04.2018 17:21
Выходные в Украине в мае 2018

В мае 2018 года помимо обычных выходных в субботу и воскресенье также будет несколько государственных и религиозных праздников, которые позволят украинцам больше отдохнуть. 

Благодаря долгим выходным в мае можно устроить небольшой отпуск и отдохнуть с друзьями и родными, отправившись на природу на пикник либо в туристическую поездку на уикенд.

Праздничными выходными днями в мае будут международный день солидарности трудящихся 1 мая, День победы 9 мая и Троица 27 мая.

Согласно рекомендациям Кабинета министров Украины по поводу выходных и праздничных дней в 2018 году, было предложено перенести рабочий день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая, чтобы обеспечить комфортное празднование 1 мая. Таким образом, выходных ко дню труда будет сразу четыре - 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Напомним, что 2 мая является рабочим днем.

День победы 9 мая приходится в этом году на среду, праздник является официальным выходным и нерабочим днем, без каких-либо переносов.

Троица - праздник переходящий, который отмечается на 50-й день после Пасхи, и в нынешнем году приходится на 27 мая. Согласно нормам Кодекса законов о труде Украины, следующий после праздника рабочий день является выходным, если праздник приходится на нерабочий день. С Троицей, как и в случае с Пасхой, следующий понедельник всегда становится выходным. То есть, на Троицу уикенд продлится с субботы 26 мая по понедельник 28 мая включительно.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: выходные в мае 2018, май 2018 выходные украина, украина выходные май 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новые троллейбусы в Черновцах будут ездить в Садгору В Черновцах завершились испытания новых троллейбусов, доставленных из Днепра. Исполняющий обязанности начальника Черновицкого транспортного управления
- 12.04.2018 14:36
Украина поднялась на 5 позиций в рейтинге ФИФА В свежем рейтинге сборных ФИФА от 12 апреля 2018 года сборная Украины занимает 30-е место, улучшив свои позиции на 5 очков.
- 12.04.2018 14:12
ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе Укрзализныци Обыски в офисе ПАО Укрзализныця осуществляются Генеральной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины. Как сообщила пресс-секретар
- 12.04.2018 12:54
В Черновцах водой затопило две улицы На улице Героев Майдана в Черновцах в среду, 11 апреля, произошел прорыв водопровода. Утечка воды имела место в шахтном колодце недалеко от
- 12.04.2018 12:16
В Украине будут созданы медицинские войска Как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, в ВСУ планируется
- 12.04.2018 11:21
В мире сократилось количество смертных казней В 2017 году в мире сократилось количество смертных приговоров и казней. Стоит также отметить, что данный показатель
- 12.04.2018 11:03
В 2018 году маловероятен ввод миротворцев на Донбасс В 2018 году маловероятным является введение на Донбасс миротворческой миссии ООН, как заявил Владимир Ельченко, постоянный представитель Украины в ООН.
- 12.04.2018 10:44
12 апреля на Земле - магнитная буря По сообщениям астрономов, на Земле в четверг, 12 апреля, ожидается магнитная буря. Как отмечают специалисты, речь пойдет
- 12.04.2018 10:20
На Луганщине взорвался автомобиль, четверо погибших В отделе коммуникации полиции Луганской области сообщили об инциденте, произошедшем в поселке Песчаное Станично-Луганского района.
- 12.04.2018 09:50
Возле АЗС под Черновцами произошел пожар Возле села Каменная Черновицкой области произошло возгорание сухой травы на поле.
- 12.04.2018 09:26

Всі новини