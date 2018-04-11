



Выходные в Украине в мае 2018 - 11.04.2018 17:21

В мае 2018 года помимо обычных выходных в субботу и воскресенье также будет несколько государственных и религиозных праздников, которые позволят украинцам больше отдохнуть.

Благодаря долгим выходным в мае можно устроить небольшой отпуск и отдохнуть с друзьями и родными, отправившись на природу на пикник либо в туристическую поездку на уикенд.

Праздничными выходными днями в мае будут международный день солидарности трудящихся 1 мая, День победы 9 мая и Троица 27 мая.

Согласно рекомендациям Кабинета министров Украины по поводу выходных и праздничных дней в 2018 году, было предложено перенести рабочий день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая, чтобы обеспечить комфортное празднование 1 мая. Таким образом, выходных ко дню труда будет сразу четыре - 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Напомним, что 2 мая является рабочим днем.

День победы 9 мая приходится в этом году на среду, праздник является официальным выходным и нерабочим днем, без каких-либо переносов.

Троица - праздник переходящий, который отмечается на 50-й день после Пасхи, и в нынешнем году приходится на 27 мая. Согласно нормам Кодекса законов о труде Украины, следующий после праздника рабочий день является выходным, если праздник приходится на нерабочий день. С Троицей, как и в случае с Пасхой, следующий понедельник всегда становится выходным. То есть, на Троицу уикенд продлится с субботы 26 мая по понедельник 28 мая включительно.

Платиновая Буковина

Всі новини