На Буковині частіше викрадають велосипеди

- 11.04.2018 17:13
На Буковині частіше викрадають велосипеди

Поліція вживає всіх заходів для встановлення зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

10 квітня до Шевченківського відділення поліції звернувся 31-річний чернівчанин. Чоловік повідомив, що у нього викрали велосипед, який він залишив без нагляду біля магазину.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре нагадують буковинцям, що самий надійний спосіб вберегти свій велосипед – не залишати його без нагляду. Обов’язково використовуйте велосипедний замок, при цьому забирайте з собою всі цінні речі з велосипеда.

Ні в якому разі не залишайте велосипед на сторонніх осіб, а також не давайте на ньому кататися незнайомцям чи малознайомим особам.

Поліція Буковини застерігає громадян бути пильними, дотримуватися елементарних правил безпеки та вживати всіх необхідних заходів по збереженню свого майна.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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