



В Китае увеличат количество осадков - 11.04.2018 16:34

На гималайских хребтах в Китае государственная оборонная компания соорудила 500 установок, которые будут выпускать в атмосферу йодид серебра. Благодаря этому можно будет вызывать дожди и наполнять водоемы.

Согласно предположениям, частицы йодида серебра после попадания во влажный воздух приведут к образованию кристаллов льда. Такие кристаллики будут достигать земли в виде осадков - дождя или снега.

В рамках проекта китайского правительства, предполагается увеличение осадков на 10 миллиардов кубометров в год, что позволит увеличить объем воды в основных водоемах Китая. Это принесет пользу также и соседним странам. В целом, отмечается необходимость создания нескольких десятков тысяч подобных установок.

Между тем, в Тибете среда отличается особой хрупкостью, потому к изменениям климата и осадков необходимо относиться с предельной осторожностью, поскольку последствия увеличения количества осадков могут быть непредсказуемыми.

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