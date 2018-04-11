Нобелевскую премию по литературе могут упразднить

- 11.04.2018 15:34
Нобелевскую премию по литературе могут упразднить

В ближайшие несколько лет может быть прекращено вручение Нобелевской премии в области литературы. Как стало известно, буквально один за одним отправляются в отставку члены Шведской академии, которая занимается вручением данной премии.

Отмечается, что сразу трое действующих членов Шведской королевской академии наук в конце прошлой недели подали в отставку. Речь идет о писателей Класе Остергрене, историке Петере Энглунде, авторе книги о Полтавской битве, изданной на разных языках, и литературоведе Кьелле Эпсмарке.

Автор прозаических произведений Сара Стридсберг также поделились планами касаемо своего выхода из Шведской королевской академии. Так, из 18 членов академии останется только 12, из-за чего организация может оказаться буквально на грани самоликвидации либо распада.

При этом, мало что может изменить отставка членов Шведской академии наук, поскольку их назначают пожизненно. Это означает, что даже за теми, кто выбыл из организации, до конца их смерти незанятыми остаются их места. Уже после смерти членов места освобождаются, и имена новых членов могут назвать живые и действующие академики. По статуту организации для этого требуется большинство, которое составляет 12 голосов. То есть, если еще кто-либо подаст в отставку, кворум по данному либо любому другому вопросу собрать не получится. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: нобелевская премия по литературе, шведская королевская академия наук

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