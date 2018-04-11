



Укрзализныця запустит поезд четырех столиц - 11.04.2018 15:26

Как заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, Украина запускает так называемый поезд четырех столиц. Новый маршрут объединит столицы Украины, Беларуси, Литвы и Латвии.

Так, решение о внесении изменений в тарифы на пассажирские перевозки и транспортировку багажа в международном сообщении было принято Тарифным советом Министерства инфраструктуры Украины. Соответствующий приказ подписал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Теперь приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Лавренюк также отметил, что Укрзализныця уже закупила у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских выгонов. В ближайшее время данные вагоны будут направлены на маршрут сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Замминистра инфраструктуры отметил, что стоимость проезда в вагоне купе до Риги обойдется в 59 евро, то есть, примерно в 1855 гривен.

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