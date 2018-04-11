Тариф на проезд в Черновцах могут опустить до 3 грн

- 11.04.2018 12:57
Тариф на проезд в Черновцах могут опустить до 3 грн

Перевозчики в Черновцах ранее заявляли, что из-за отказа повысить тариф на проезд до 5 грн они ограничат движение маршруток, то есть, курсировать транспорт будет с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. 

Как отметил заместитель Черновицкого городского головы Владимир Середюк, данное решение является необъявленной забастовкой, потому ответ на такое может быть только один - уменьшение тарифов на проезд до 3 гривен вместо 4. Середюк также отметил, что пассажиропоток умышленно занижен в подсчетах перевозчиков. Так, при уменьшении количества рейсов пассажиропоток увеличится, в результате чего исполнительный комитет будет рассматривать тариф и принимать решение о его уменьшении.

Заместитель городского головы отметил, что в ряде украинских городов при повышении тарифов до 5 гривен перевозчики обязались также осуществлять льготные или бесплатные перевозки пассажиров незащищенных слоев населения в определенные часы, льготный проезд для школьников. Подобные условия, по словам Середюка, не устраивают черновицких перевозчиков, в итоге на компенсации льготного проезда только по 17 маршрутам из бюджета Черновцов было выделено 16 миллионов гривен.

Заседание исполнительного комитета по данному вопросу было перенесено на 17 апреля. Середюк предложил собраться примерно в 12:45 12 апреля и обсудить повестку дня, чтобы сформировать общую позицию по ряду важных вопросов, необходимых для нормальной жизнедеятельности в Черновцах.

Глава Ассоциации перевозчиков Черновцов Николай Альбота отметил, что перевозчики подумают над отменой движения маршруток в период наименьшей нагрузки (с 11:00 до 15:00). 

Платиновая Буковина, Черновцы

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