На Буковине - высокая пожарная опасность- 11.04.2018 12:37
По всей территории Черновицкой области в период с 11 по 13 апреля ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
В городе и области установилась теплая погода, которая может способствовать риску возникновения пожаров. В частности, в Черновцах прогнозируется сухая погода, с переменной облачностью. Ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, переменных направлений.
В дневное время в Черновцах ожидается от 23 до 25 градусов выше нуля.
Также в пресс-службе Черновицкого городского совета сообщили, что в течение прошлых суток, 10 апреля, было зарегистриовано 10 сейсмических событий на территории области.
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