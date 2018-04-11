ГПУ завершила досудебное следствие в отношении Аксенова и компании

- 11.04.2018 10:52
ГПУ завершила досудебное следствие в отношении Аксенова и компании

Досудебное расследование в отношении главных фигурантов оккупации Крыма - главы Крыма Сергея Аксенова, главы парламента Крыма Владимира Константинова, а также экс-прокурора и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской было завершено Генеральной прокуратурой Украины.

Соответствующее заявление озвучила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. В сообщении Сарган отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению ряда бывших крымских чиновников, в частности, в отношении Поклонской, Аксенова и Константинова, было завершено управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

Отметим, что на допрос в ГПУ ранее был вызван бывший председатель законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, а также Поклонская и Аксенов. В правительственном издании "Урядовий кур’єр" была опубликована соответсвующая повестка. Свой вызов в ГПУ на допрос Аксенов назвал клоунадой. Между тем, представители Генеральной прокуратуры отметили, что в случае неявки на допрос указанных лиц будут судить в заочном порядке.

Разрешение на заочное досудебное расследование в отношении крымских чиновников предоставил Печерский районный суд Киева. Теперь материалы дела будут открыты для подозреваемых и их адвокатов, а после изучения в Апелляционный суд Киева будет передан обвинительный акт, после чего будет выбран суд для проведения слушаний.

Указанных крымских чиновников подозревают в государтсвенной измене, посягательстве на неприкосновенность и территориальную целостность Украины, в совершении действий в составе ОПГ, которые направлены на насильственное свержение конституцинного строя, его изменении или захвате госвласти и других особо тяжких преступлениях.

 

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Ключові слова: расследование против крымских чиновников

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