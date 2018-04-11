



В Черновцах тестируют новые троллейбусы из Днепра - 11.04.2018 09:32

В Черновцы на прошлой неделе прибыли новые троллейбусы отечественного производства - днепровской фирмы Литан, которые уже сегодня, 11 апреля, будут проходить испытания на черновицких маршрутах.

Исполняющий обязанности начальника Черновицкого троллейбусного управления Михаил Олексюк отмечает, что новые троллебусы способны преодолеть практически любой маршрут в Черновцах. Безусловно, главным испытанием дня двух новых машин станет подъем по улице Гагарина, который дается далеко не всем троллейбусам. Если же новый транспорт успешно сдаст тест гагаринским подъемом, то их можно будет запускать на любые городские маршруты.

Процесс тестирования новых троллейбусов в Черновцах будут контролировать эксперты. По словам и.о. начальника ЧТУ, ближе к концу месяца, то есть, ориентировчно 22-24 апреля, ожидается прибытие еще двух новых троллейбусов.

Новый транспорт, как ранее заявлялось, удобный, комфортабельный и современный - троллейбусы оснащены кондиционерами, механическим пандусом, а также тремя видеокамерами.

Платиновая Буковина, Черновцы

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