На Вижниччині іномарка збила скутер, є загиблий

- 11.04.2018 09:08
На Вижниччині іномарка збила скутер, є загиблий

Внаслідок ДТП двох потерпілих у важкому стані одразу госпіталізували. Один з них помер у місцевій медичній установі.

Автопригода сталася вночі на 10 квітня у селі Коритне Вижницького району.

Керуючи автомобілем «Мерседес Бенц», 29-річний районний житель не впорався з керуванням і зіткнувся зі скутером, який рухався у зустрічному напрямку. Внаслідок удару постраждали мешканці села: водій та пасажир скутера, віком близько 30-ти років.

У буковинців лікарі діагностували відкриті черепно-мозкові травми і численні політравми тулуба. На даний час один із чоловіків перебуває без свідомості. Інший буковинець помер у реанімаційному відділенні, попри всі спроби медиків врятувати йому життя.

Медичне освідчення водія іномарки на стан алкогольного сп’яніння показало, що чоловік керував транспортним засобом у нетверезому стані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп коритне 10 04 2018, буковина аварії

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