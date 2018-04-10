



Крадій-рецидивіст викрав у буковинки гроші та харчі - 10.04.2018 17:01

Крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення різного роду крадіжок та відбував покарання за них у місцях позбавлення волі.

У неділю, 8 квітня, із заявою до Сокирянського відділення поліції звернулася 66-річна жителька села Білоусівка. Жінка повідомила, що з її будинку невідома особа викрала гроші у сумі 3000 гривень та продукти харчування.

На місці події поліцейські з’ясували, що напередодні крадіжки потерпіла поїхала в гості до родичів. На Великдень жінка повернулася додому та побачила, що замок вхідних дверей будинку був пошкоджений. В подальшому коли потерпіла зайшла до свого помешкання, то виявила відсутність грошей та продуктів харчування.

Оперативники почали пошуки крадія з опитування місцевого населення. Крім цього, правоохоронці перевіряли раніше судимих осіб та осіб, котрі ведуть антигромадський спосіб життя.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося встановити зловмисника. Ним виявився 56-річний односельчанин потерпілої. Крадій дізнався, що господарів не буде вдома та за допомогою підготовленого інструменту пошкодив замок вхідних дверей будинку. Після чого потрапив у середину та вчинив крадіжку.

Відкрите кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне крадію загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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