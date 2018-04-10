В США напечатали жилой дом

- 10.04.2018 16:52
В США напечатали жилой дом

Трехмерная печать начинает все активнее внедряться в различные сферы деятельности человека, и речь зашла о строительстве с применением технологий 3D-печати.

Так, благотворительная организация New Story совместно со стартапом ICON из США запустили проект по супер-быстрому строительству домов с помощью 3D-печати. Так, строительный принтер позволит построить одноэтажный дом несложной планировки на 60 квадратных метров менее, чем за сутки - в пределах 12-24 часов.

В ICON утверждают, что их дома, которые полностью подходят для проживания людей, и это первое жилье с фасадом, полностью напечатанным на 3D-принтере с помощью программного кода. Для таких домов максимальная площадь не должна быть больше 80 квадратных метров. При этом, такое жилье обойдется покупателю не более, чем в 10 тысяч долларов, но ввиду развития и увеличения доступности технологий трехмерной печати цена на  жилье "из-под принтера" может снизиться в будущем примерно в два раза.

Главный офис ICON расположен в Остине, и именно там был напечатан первый жилой дом. В дальнейшем запланировано строительство домов посредством 3D-печати в Сальвадоре, в других городах США и в некоторых развивающихся странах.

Платиновая Буковина

Ключові слова: жилье 3д печать, 3д печать жилья

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