



В Сокирянах чоловіка затримали за викрадення авто - 10.04.2018 16:09

Вранці, 7 квітня, до Сокирянського відділення поліції звернувся 40-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа угнала його автомобіль «ВАЗ».

Поліцейські з’ясували, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. При цьому, потерпілий залишив у замку запалювання ключі від автівки. А вранці коли він прокинувся, то виявив відсутність свого автомобіля.

На пошуки зловмисника та транспортного засобу були орієнтовані всі наряди поліції, які забезпечували публічну безпеку та порядок на території району. В ході проведення першочергових заходів оперативники відшукали на одній із вулиць Сокирян автівку потерпілого.

В подальшому завдяки професійним діям поліцейських Сокирянського відділення поліції зловмисника вдалося встановити та спіймати. Ним виявився 36-річний житель районного центру. Правоохоронцям порушник повідомив, що угнав автівку для того, щоб покататися.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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