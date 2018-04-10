В Сокирянах чоловіка затримали за викрадення авто- 10.04.2018 16:09
Вранці, 7 квітня, до Сокирянського відділення поліції звернувся 40-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа угнала його автомобіль «ВАЗ».
Поліцейські з’ясували, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї заявника. При цьому, потерпілий залишив у замку запалювання ключі від автівки. А вранці коли він прокинувся, то виявив відсутність свого автомобіля.
На пошуки зловмисника та транспортного засобу були орієнтовані всі наряди поліції, які забезпечували публічну безпеку та порядок на території району. В ході проведення першочергових заходів оперативники відшукали на одній із вулиць Сокирян автівку потерпілого.
В подальшому завдяки професійним діям поліцейських Сокирянського відділення поліції зловмисника вдалося встановити та спіймати. Ним виявився 36-річний житель районного центру. Правоохоронцям порушник повідомив, що угнав автівку для того, щоб покататися.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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