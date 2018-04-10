В Черновцах - пробки из-за ремонта дорог 10 04 2018- 10.04.2018 15:49
На проспекте Независимости в Черновцах в настоящее время работает дорожная техника.
Как отмечается, во вторник, 10 апреля, на проспекте Независимости осуществляется ремонт электросетей и канализационных люков, в связи с чем было временно приостановлено движение электротранспорта.
Также известно, что на перекрестке улиц Винниченко-Кармелюка осуществляется ремонт дорожного покрытия, из-за чего образовались пробки.
Сообщается, что одна полоса движения в районе улицы Винниченко была перекрыта.
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