Англичанин повторил беговой маршрут Форреста Гампа

- 10.04.2018 15:21
Англичанин повторил беговой маршрут Форреста Гампа

Форрест Гамп, главный персонаж одноименного фильма Роберта Земекиса, совершил пробег от побережья до побережья через всю территорию США. В реальной жизни такой мероприятие является весьма рискованным, однако, британец Роб Поуп из Ливерпуля, доказал, что невозможного на свете нет. Поуп пробежал 25 тысяч километров по территории Америки, побив рекорд персонажа Тома Хенкса.

39-летний британец из Ливерпуля Роб Поуп решил повторить беговой марафон Форреста Гампа с благотворительной инициативой, и выходил на длительные пробежки каждый день больше года. Ради своей затеи Поупу даже пришлось бросить работу, ведь ее нельзя было совмешать с ежедневными 60 километрами пути. При этом, англичанина не останавливали причуды погоды - ни жара, ни холод, ни дождь.

Роб уже преодолел 15 тысяч миль, и собирается бежать еще. Таким образом он призывает сделать пожертвования в Фонд дикой природы (WWF), в британский фонд Peace Direct либо же на его личный счет - чтобы бегуну было что поесть и купить новую беговую обувь, которая довольно быстро приходит в негодность. 

Беговой марафон Поупа начался в сентябре 2016 года в городе Мобил, штат Алабама. Интересно, что никакой специальной подготовки англичанин не проходил перед стартом своего челленджа, поскольку решил полностью повторить то, что сделал Гамп, ведь тот никак не готовился к своему забегу. Впрочем, в дальнейшем об этом Поуп все же пожалел, поскольку на пути мужчину ожидали некоторые травмы, причем, довольно серьезные.

Роб Поуп активно ведет профили в социальных сетях, в частности - инстаграм и твиттер, где делится всеми подробностями своего марафона, а также публикует снимки в местах, где побывал Форрест Гамп. Кроме того, люди, видевшие бегуна, как в фильме, поддерживали его выкриками "Беги, Форрест, беги!".

Для того, чтобы завершить свой марафон, Робу необходимо преодолеть еще порядка 300 километров. Однако, он был вынужден прервать свой челлендж, чтобы присутствовать при рождении дочери. Впрочем, вскоре он снова вернется в США, чтобы завершить последний этап необыкновенного забега.

Ключові слова: Роб Поуп марафон Форреста Гампа, рекорд форреста гампа по бегу

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