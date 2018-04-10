На орбите Земли появится первая космическая гостиница

- 10.04.2018 12:33
На орбите Земли появится первая космическая гостиница

Отдых в гостиницах в космосе будет доступен уже спустя несколько лет. Такую услугу в ближайшем будущем планирует запустить калифорнийская компания Orion Span.

Так, в 2021 году на земную орбиту планируется вывести определенные структуры, которые позволят создать в космосе первую гостиницу, которая плучит название Aurora Station. Уже через года после выведения гостиницы на орбиту она сможет принимать гостей. 

С таким заявлением представители Orion Span выступили на конференции Space 2.0.

Отметим, что отдых на орбите не смогут позволить себе рядовые земляне ввиду не самой низкой стоимости отдыха с учетом "проезда". Пребывание в космическом отеле в течение 12 дней вместе с транспортировкой обойдется отдыхающему ни много ни мало - в 9,5 миллионов долларов США с человека. Однако, трудно переоценить опыт, полученный от отдыха на орбите Земли, ведь туристы получат возможность побывать в невесомости, а также насладиться восходами и закатами несколько раз всего за одни сутки.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: космическая гостиница, отель в космосе, гостиница Aurora Station в космосе

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