



На маршруты в Черновцах будет выходить меньше автобусов - 10.04.2018 12:03

Время работы автобусов на маршрутах в Черновцах будет уменьшено, о чем сообщили частные предприятия, обслуживающие пассажирские перевозки на автобусных маршрутах в Черновцах.

Об этом речь идет в сообщении Ассоциации Автомобильных перевозчиков города Черновцы.

Так, начиная со среды, 11 апреля 2018 года, автобусы на маршруты в Черновцах будут работать утром с 6:00 до 11:00 и после обеда с 15:00 до 21:00.

Напомним, что ранее перевозчики требовали повышения тарифа на проезд до 5 гривен. В противном случае обещали уменьшить количество транспорта на маршрутах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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