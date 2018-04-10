



День уличной музыки 2018 в Черновцах состоится 19 мая - 10.04.2018 11:46

Пятый по счету День уличной музыки в Черновцах состоится в нынешнем году 19 мая.

Промо-видео уже было опубликовано на канале Street.Music.Cv видеохостинга YouTube, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к массовому празднику уличной музыки в Черновцах. Уже стартовала регистрация для участия в мероприятиях.

Стоит отметить, что в прошлом году гости могли насладиться музыкой в различных жанрах на шести основных сценах, а также в музыкальном троллейбусе, который выступил в качестве подвижной сцены. Участие в Дне уличной музыки 2017 в Черновцах приняли более 80 коллективов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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