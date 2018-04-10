В Украине разминировано только 3,7% территорий

- 10.04.2018 11:31
В Украине разминировано только 3,7% территорий

Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины отмечает, что на подконтрольной Украине территории Донбасса примерно 7 тысяч квадратных километров загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Кроме того, более 9 тысяч квадратных километров заминорованы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Согласно данным ведомства, на подконтрольным Украине территориям было проверено порядка 260 квадратных километров, то есть, порядка 3,7% от общей площади было разминировано, и было уничтожено свыше 340 тысяч взрывоопасных предметов. Работы по разминированию проводятся преимущественно для восстановления важных объектов инфраструктуры, в частности - газопроводов, водопроводов, железнодорожных путей, линий электропередач и другого.

По словам технического советника по вопросам противоминной деятельности ОБСЕ Мильенко Вахтарича, ликвидация последствий даже нескольких месяцев военных действий может занимать очень много времени, вплоть до нескольких лет. В распоряжении нет карт, а также записей или информации об использовании взрывоопасных предметов. Это означает, что загрязненную взрывчаткой территорию можно изучать в течении долгих лет, после чего можно будет приступать к очищению от взрывоопасных предметов. Если эти данные и записи имеются в распоряжении, процесс разминирования территорий осуществляется на порядок быстрее. И дело, как отмечает советник, вовсе не в том, чтобы уничтожить боеприпасы или мины, а чтобы найти их.

К сожалению, в Украине нет занокодательной базы в сфере разминирования территорий. Также нет и механизма реального подсчета жертв военных действий на Донбассе, а также учета территорий, которые загрязнены взрывоопасными предметами и боевыми снарядами, как отметил глава управления по вопросам восточных реоигонов Министерства во вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Таций.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что количество погибших гражданских лиц в период с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года составило по меньшей мере 2558 человек, в том числе и 242 ребенка. При этом, большая часть людей (окол 1700 человек) погибло в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов или мин.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: разминирование территорий Украина, очищение территорий загрязненных взрывчаткой

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