



Ученые работают над теорией о загробной жизни - 10.04.2018 10:55

Существование жизни после смерти крайне интересует ученых, и этой теме решили посвятить свои исследования американские ученые во главе с Робертом Ланцем. Согласно новой теории, ученые предполагают связь между загробной жизнью и параллельной реальностью.

По заявлению Роберта Ланца, души умерших попадают в параллельный мир, однако, находятся там в течение определенного времени. Речь идет о наступлении смерти в физическом смысле, тогда как в духовном плане смерти не существует. То есть, спустя какое-то время случается перерождение, после чего души возвращаются в нашу реальность в новом теле.

Концепция Роберта Ланца строится на биоцентризме, и ученые уже дали этой теории определенный толчок.

В то же время, стоит отметить, что какими-либо доказательствами о существовании загробной жизни ученые не располагают. В то же время, большое исследование на эту тему уже стартовало. Ланц уверен, что он сможет в скором времени доказать свою теорию.

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