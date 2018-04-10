



В Черновцах 10 апреля завершен отопительный сезон - 10.04.2018 10:35

Отопительный сезон 2017-2018 в Черновцах с 10 апреля завершен, как сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Отмечается, что отопление было отключено в Черновцах как для зданий жилого и нежилого фонда, так и для зданий социальной сферы, то есть, роддомов, больниц и поликлиник, дошкольных и общеобразовательных учреждений, вузов и так далее.

Ранее завершение отопительного сезона планировалось на 15 апреля. Еще раньше мэр предлагал горожанам проголосовать, стоит ли отключать отопление с 1 апреля либо же еще подождать. К слову, из-за теплой погоды жители домов, где установлены счетчики на тепло, перекрыли отопление. В результате остались только дома, неоснащенные счетчиками, и по сути, коммунальникам практически некому было подавать тепло, потому было решено отключить котлы еще до завершения отопительного сезона.

Платиновая Буковина, Черновцы

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