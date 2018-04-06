



В Украине на производствах гибнет более 400 человек в год - 06.04.2018 14:43

В Украине по официальным данным порядка пяти тысяч человек травмируются на производстве. Кроме того, погибают на производстве каждый год более 400 украинцев.

Такие цифры председатель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. По его словам, реальные данные отличаются от официальных, и они, к сожалению, гораздо выше - по причине сокрытия несчастных случаев и теневой занятости в стране.

Шубин отметил, что в Украине среди ряда других проблем на многих производствах созданы неудовлетворительные условия безопасности труда. И работодатели, и государственные органы пуделяют мало внимания производственной безопасности. Кроме того, по данным вопросам уровень подготовки работников и должностных ли также является недостаточным.

Среди других важных вопросов Шубин упомянул также систему профилактики профессиональных заболеваний, которую требуется восстанавливать. Среди возможных вариантов - применение санаторно-курортного лечения работников, как это проводилось ранее. Данная тема на повестке дня среди требований работников и профсоюзов находится уже в течение двух лет. По словам главы Федерации профсоюзов Украины, за указанное время в Верховной Раде Украины был зарегистрирован соответствующий законопроект, также создали и запустили в работу обновленный фонд социального страхования. Несмотря на то, что на многих правительственных площадках данной проблеме уделяли внимание, в настоящее время она все еще не была решена.

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