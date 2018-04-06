В Украине на производствах гибнет более 400 человек в год

- 06.04.2018 14:43
В Украине на производствах гибнет более 400 человек в год

В Украине по официальным данным порядка пяти тысяч человек травмируются на производстве. Кроме того, погибают на производстве каждый год более 400 украинцев.

Такие цифры председатель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. По его словам, реальные данные отличаются от официальных, и они, к сожалению, гораздо выше - по причине сокрытия несчастных случаев и теневой занятости в стране.

Шубин отметил, что в Украине среди ряда других проблем на многих производствах созданы неудовлетворительные условия безопасности труда. И работодатели, и государственные органы пуделяют мало внимания производственной безопасности. Кроме того, по данным вопросам уровень подготовки работников и должностных ли также является недостаточным.

Среди других важных вопросов Шубин упомянул также систему профилактики профессиональных заболеваний, которую требуется восстанавливать. Среди возможных вариантов - применение санаторно-курортного лечения работников, как это проводилось ранее. Данная тема на повестке дня среди требований работников и профсоюзов находится уже в течение двух лет. По словам главы Федерации профсоюзов Украины, за указанное время в Верховной Раде Украины был зарегистрирован соответствующий законопроект, также создали и запустили в работу обновленный фонд социального страхования. Несмотря на то, что на многих правительственных площадках данной проблеме уделяли внимание, в настоящее время она все еще не была решена.

Платиновая Буковина

Ключові слова: безопасность на производстве, техника безопасности, гибель на производстве

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Австралии заметили летающую змею Змеи и другие пресмыкающиеся вряд ли относятся к животным, которые умеют летать. Однако жители Австралии, ставшие
- 06.04.2018 17:45
Идеи для декора пасхального стола
- 06.04.2018 15:21
Вредные привычки в Украине - самые дорогие в мире В доступности сигарет, спиртных напитков и наркотических веществ Украина заняла последнее время в рейтинге стран. Исследование по определению
- 06.04.2018 13:39
Як подати онлайн-декларацію Чернівецька ОДПІ нагадує, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році. Громадяни зобов’язані
- 06.04.2018 12:35
В деле о рюкзаках для Нацгвардии расследование завершено По заявлению представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование в деле о растрате 14 миллионов гривен
- 06.04.2018 11:16
Бывшего президента Южной Кореи посадили на 24 года Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе признали виновной в злоупотреблении властью и коррупции, и присудили 24 года
- 06.04.2018 10:44
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в океане возле побережья Калифорнии, о чем информируют представители
- 06.04.2018 10:07
В Черновцах ночью насмерть сбили пешехода 5 04 2018 На улице Галицкий шлях в Черновцах ночью четверга, 5 апреля, произошла авария - был насмерть сбит пешеход.
- 06.04.2018 09:42
Студенти-фінансисти переймали досвід у чернівецький податківців Днями до чернівецьких податківців на «День відкритих дверей» завітали студенти третього курсу ЧТЕІ КНТЕУ. Темою заходу було вдосконалення
- 06.04.2018 09:25
Сегодня в Черновцы доставят два новых троллейбуса В Черновцах станет больше новых троллейбусов, о чем сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
- 06.04.2018 09:16

Всі новини