Як подати онлайн-декларацію

- 06.04.2018 12:35
Як подати онлайн-декларацію

Про свої доходи можна відзвітувати в електронному вигляді

Чернівецька ОДПІ нагадує, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році. Громадяни зобов’язані включити суму отриманих доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати не пізніше 02 травня 2018 року річну податкову Декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного 2017 року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18 % до 01 серпня 2018 року та військовий збір за ставкою 1,5 %.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та її формою можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи зручніше подати в електронному вигляді, використовуючи електронний сервіс ДФС «Електронний кабінет платника»(https://cabinet.sfs.gov.ua/та особисті ключі електронного цифрового підпису.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова онлайн, податкова чернівці, декларація онлайн правила подачу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Австралии заметили летающую змею Змеи и другие пресмыкающиеся вряд ли относятся к животным, которые умеют летать. Однако жители Австралии, ставшие
- 06.04.2018 17:45
Идеи для декора пасхального стола
- 06.04.2018 15:21
В Украине на производствах гибнет более 400 человек в год В Украине по официальным данным порядка пяти тысяч человек травмируются на производстве. Кроме того, погибают на производстве
- 06.04.2018 14:43
Вредные привычки в Украине - самые дорогие в мире В доступности сигарет, спиртных напитков и наркотических веществ Украина заняла последнее время в рейтинге стран. Исследование по определению
- 06.04.2018 13:39
В деле о рюкзаках для Нацгвардии расследование завершено По заявлению представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование в деле о растрате 14 миллионов гривен
- 06.04.2018 11:16
Бывшего президента Южной Кореи посадили на 24 года Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе признали виновной в злоупотреблении властью и коррупции, и присудили 24 года
- 06.04.2018 10:44
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в океане возле побережья Калифорнии, о чем информируют представители
- 06.04.2018 10:07
В Черновцах ночью насмерть сбили пешехода 5 04 2018 На улице Галицкий шлях в Черновцах ночью четверга, 5 апреля, произошла авария - был насмерть сбит пешеход.
- 06.04.2018 09:42
Студенти-фінансисти переймали досвід у чернівецький податківців Днями до чернівецьких податківців на «День відкритих дверей» завітали студенти третього курсу ЧТЕІ КНТЕУ. Темою заходу було вдосконалення
- 06.04.2018 09:25
Сегодня в Черновцы доставят два новых троллейбуса В Черновцах станет больше новых троллейбусов, о чем сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
- 06.04.2018 09:16

Всі новини