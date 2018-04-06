Як подати онлайн-декларацію- 06.04.2018 12:35
Про свої доходи можна відзвітувати в електронному вигляді
Чернівецька ОДПІ нагадує, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році. Громадяни зобов’язані включити суму отриманих доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати не пізніше 02 травня 2018 року річну податкову Декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного 2017 року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18 % до 01 серпня 2018 року та військовий збір за ставкою 1,5 %.
З детальною інформацією щодо порядку заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи та її формою можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи зручніше подати в електронному вигляді, використовуючи електронний сервіс ДФС «Електронний кабінет платника»(https://cabinet.sfs.gov.ua/та особисті ключі електронного цифрового підпису.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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