



Вредные привычки в Украине - самые дорогие в мире - 06.04.2018 13:39

В доступности сигарет, спиртных напитков и наркотических веществ Украина заняла последнее время в рейтинге стран. Исследование по определению стран с самыми доступными вреднысми привычками проводило агентство Bloomberg.

Люксембург в рейтинге доступности вредных товаров занял первое место.

Рейтинг составлялся на основани средней заработной платы в стране, получаемым сотрудником за неделю работы. Для оценки были взяты пачка сигарет популярной марки либо же сигарет премиум-класса, бутылка спиртного. Также в так называемую "корзину вредных привычек" вошли по 1 грамму наркотиков - марихуана, кокаин, амфетами и 1 грамм опиоидов, в том числе и героин.

Так, рассчеты для Люксембурга выглядят следующим образом: на курение и употребление алкоголя среднестатистический житель тратит порядка 10% от средней недельной зарплаты (2071 доллар), что составляет порядка 206 долларов. В Швейцарии вредные привычки обходятся дороже - в 16% от недельного дохода, или 258 доллларов. Во Франции вредные привычки обойдутся в 18% от недельного дохода, или в 137 долларов.

Что касается Украины, то в нашей стране спиртное с табачными изделиями и наркотиками обойдутся дороже всего: расходы составят порядка гораздо больше 100%, а именно - 13 средних размеров дохода за неделю работы. В рейтинге доступности вредных привычек в хвосте оказались такие страны, как Буркина-Фасо, Пакистан и Непал, где заполучить вредные товары, как оказалось, проще, чем в Украине.

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