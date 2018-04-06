



В деле о рюкзаках для Нацгвардии расследование завершено - 06.04.2018 11:16

По заявлению представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование в деле о растрате 14 миллионов гривен, предназначенных для поставки рюкзаков для Национальной гвардии Украины, было завершено.

Соотсветствующую информацию пресс-служба НАБУ обнародовала 5 апреля.

Подозреваемых и их защитников о завершении досудебного расследования детективы НАБУ уже предупредили. Материалы уголовного производства были открыты для ознакомления указанными лицами 4 апреля.

Напомним, что 31 октября 2017 года главы МВД Украины Арсена Авакова - Александра - задержали в рамках расследования дела о крупной растрате денег, предназначенных для закупки рюкзаков для Национальной гвардии. Также были задержаны Владимир Литвин и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. Для всенх подозреваемых Соломенским районным судом города Киева была выбрана мера пресечения в виде личного обязательства.

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