Бывшего президента Южной Кореи посадили на 24 года

- 06.04.2018 10:44
Бывшего президента Южной Кореи посадили на 24 года

Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе признали виновной в злоупотреблении властью и коррупции, и присудили 24 года лишения свободы.

Во время оглашения приговора судья отметил, что наказание для Пак Кын Хе должно послужить предупреждением всем будущим президентам страны, которым власть предоставляется гражданами.

Примечательно, про прокуроры просили для экс-президента наказание в виде 30 лет заключения.

Напомним, в октябре 2016 год стало известно о влиянии на экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе ее близкой подруги Чхве Сун Силь. Было проведено расследование, в ходе которого выяснилось следующее - в течение нескольких лет подруга президента не только была осведомлена о деталях государственного управления, но и вмешивалась в ход принятияя важных политических решений, оказывала давление на ряд компаний с целью получения перечислений в подконтрольные ей фонды крупных сумм - десятков миллионов долларов. Экс-президент либо сама принимала участие в коррупционных схемах подруги, либо была в курсе происходящего.

В апреле 2017 года Пак Кын Хе была отстранена от должности президента страны. Подругу экс-президента Чхве Сун Силь приговорили к 20 годам тюремноо заключения по обвинению в коррупции, взяточничествве, злоупотреблении дожностным положением.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: пак кын хе, экс президент южной кореи суд

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