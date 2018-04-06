



Идеи для декора пасхального стола - 06.04.2018 15:21

Подготовка к празднованию Пасхи включает в себя массу мероприятий - это тщательная уборка, как по хозяйству, на рабочем месте, так и в собственной голове. Перед Пасхой очень важно избавиться от дурных мыслей, наполнить сердце любовью и состраданием, приготовиться к празднованию светлого праздника Воскресения господнего.

На Пасху разрешается есть скоромную пищу, от которой воздерживались в период Великого поста. Первой едят пищу из пасхальной корзинки, которая была освящена в церкви, а уже потом приступают и ко всем остальным яствам. Очень важно создать за пасхальной трапезой особую атмосферу, и в этом может прийти на подмогу праздничный декор.

Накрыть пасхальный стол желательно красивой новой скатертью, причем, не обязательно, чтобы она была пестрой. Цвета, которые приветствуются при сервировке пасхального стола - нежные пастельные оттенки розового, зеленого, голубого, лавандового, сиреневого, лимонного. То есть, используйте нежные, не броские цвета. Что касается декора, то очень уместными будут букеты цветов, ветки вербы, миниатюрные декоративные букетики в яичной скорлупе. Тема яиц и цыплят является, пожалуй, самой "пасхальной", потому фигурки и изображения цыплят будут более чем уместными - как в украшении пасхального стола, так и в декоре дома на пасхальные праздники.

Салфетки для пасхального стола могут сочетаться со скатертью. Если у вы подбираете их отдельно, обратите внимание на салфетки из льна, украшенные весенними мотивами - цветами, листьями, веточками.

Кролики как символ Пасхи пришли к нам с Запада, но очень полюбились. Потому если вам нравятся пасхальные украшения с кроликами, смело их используйте в декоре праздничного стола и жилья.

И самое главное, что должно быть на Пасху - это хорошее настроение и самые близкие люди вокруг!

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