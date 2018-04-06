Идеи для декора пасхального стола

- 06.04.2018 15:21
Идеи для декора пасхального стола

Подготовка к празднованию Пасхи включает в себя массу мероприятий - это тщательная уборка, как по хозяйству, на рабочем месте, так и в собственной голове. Перед Пасхой очень важно избавиться от дурных мыслей, наполнить сердце любовью и состраданием, приготовиться к празднованию светлого праздника Воскресения господнего. 

На Пасху разрешается есть скоромную пищу, от которой воздерживались в период Великого поста. Первой едят пищу из пасхальной корзинки, которая была освящена в церкви, а уже потом приступают и ко всем остальным яствам. Очень важно создать за пасхальной трапезой особую атмосферу, и в этом может прийти на подмогу праздничный декор.

Накрыть пасхальный стол желательно красивой новой скатертью, причем, не обязательно, чтобы она была пестрой. Цвета, которые приветствуются при сервировке пасхального стола - нежные пастельные оттенки розового, зеленого, голубого, лавандового, сиреневого, лимонного. То есть, используйте нежные, не броские цвета. Что касается декора, то очень уместными будут букеты цветов, ветки вербы, миниатюрные декоративные букетики в яичной скорлупе. Тема яиц и цыплят является, пожалуй, самой "пасхальной", потому фигурки и изображения цыплят будут более чем уместными - как в украшении пасхального стола, так и в декоре дома на пасхальные праздники.

Салфетки для пасхального стола могут сочетаться со скатертью. Если у вы подбираете их отдельно, обратите внимание на салфетки из льна, украшенные весенними мотивами - цветами, листьями, веточками.

Кролики как символ Пасхи пришли к нам с Запада, но очень полюбились. Потому если вам нравятся пасхальные украшения с кроликами, смело их используйте в декоре праздничного стола и жилья.

И самое главное, что должно быть на Пасху - это хорошее настроение и самые близкие люди вокруг!

Платиновая Буковина

Ключові слова: пасхальный декор, праздничный стол на пасху, пасха 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Австралии заметили летающую змею Змеи и другие пресмыкающиеся вряд ли относятся к животным, которые умеют летать. Однако жители Австралии, ставшие
- 06.04.2018 17:45
В Украине на производствах гибнет более 400 человек в год В Украине по официальным данным порядка пяти тысяч человек травмируются на производстве. Кроме того, погибают на производстве
- 06.04.2018 14:43
Вредные привычки в Украине - самые дорогие в мире В доступности сигарет, спиртных напитков и наркотических веществ Украина заняла последнее время в рейтинге стран. Исследование по определению
- 06.04.2018 13:39
Як подати онлайн-декларацію Чернівецька ОДПІ нагадує, що в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році. Громадяни зобов’язані
- 06.04.2018 12:35
В деле о рюкзаках для Нацгвардии расследование завершено По заявлению представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование в деле о растрате 14 миллионов гривен
- 06.04.2018 11:16
Бывшего президента Южной Кореи посадили на 24 года Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе признали виновной в злоупотреблении властью и коррупции, и присудили 24 года
- 06.04.2018 10:44
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в океане возле побережья Калифорнии, о чем информируют представители
- 06.04.2018 10:07
В Черновцах ночью насмерть сбили пешехода 5 04 2018 На улице Галицкий шлях в Черновцах ночью четверга, 5 апреля, произошла авария - был насмерть сбит пешеход.
- 06.04.2018 09:42
Студенти-фінансисти переймали досвід у чернівецький податківців Днями до чернівецьких податківців на «День відкритих дверей» завітали студенти третього курсу ЧТЕІ КНТЕУ. Темою заходу було вдосконалення
- 06.04.2018 09:25
Сегодня в Черновцы доставят два новых троллейбуса В Черновцах станет больше новых троллейбусов, о чем сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.
- 06.04.2018 09:16

Всі новини