



У берегов Калифорнии произошло землетрясение - 06.04.2018 10:07

Землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в океане возле побережья Калифорнии, о чем информируют представители Геологической службы США.

Собственно, подземные толчки были зафиксированы в 19:29 UTC, то есть, в 22:29 по киевскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,9 километров, в то время как эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 29 километров на юго-восток от острова Санта-Круз.

О возможных жертвах или разрушениях информации не поступало. Также не объявлялось об угрозе цунами.

Платиновая Буковина

Всі новини