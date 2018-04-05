



Студенти-фінансисти переймали досвід у чернівецький податківців - 06.04.2018 09:25

Днями до чернівецьких податківців на «День відкритих дверей» завітали студенти третього курсу ЧТЕІ КНТЕУ. Темою заходу було вдосконалення теоретичних знань з податку на прибуток підприємств. Завідувач сектору організації роботи Чернівецької ОДПІ Наталія Бальон розповіла про адміністрування податку на прибуток, ставки і терміни звітності, про платників цього податку, які зареєстровані в Чернівецькій ОДПІ, та результати декларування за 2017 рік.

Спілкування із молоддю проходило живо та невимушено, а тема, яка здавалась складною для сприйняття, виявилась цікавою та пізнавальною.

Та, як зазвичай буває, однією темою не обмежились. Майбутніх фінансистів цікавили питання контрольно – перевірочної роботи, механізми виявлення нелегальної зайнятості, електронні сервіси, декларування доходів, реформа фіскального відомства та багато іншого.

Приємно, що такі зустрічі приносять реальну користь як студентам, так і податківцям, і дуже часто перетворюються на довірчі бесіди, що сприяє вихованню податкової культури та ефективному застосовуванню податкових знань у повсякденному житті. Проведення таких заходів дозволить майбутнім платникам податків відчути себе повноцінними громадянами України, сумлінно виконувати свої обов’язки перед державою. А декому, можливо, обрати майбутню професію.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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