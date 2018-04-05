



Сегодня в Черновцы доставят два новых троллейбуса - 06.04.2018 09:16

В Черновцах станет больше новых троллейбусов, о чем сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Утром пятницы, 6 апреля, ожидается прибытие двух новых троллейбусов. Напомним, новые троллейбусы для Черновцов проходили испытания в Днепре две недели назад, 28 марта.



Каспрук отметил, что речь идет о троллейбусах завода Южмаш, то есть, они украинского производства. Транспорт имеет низкий пол, он удобный и доступный, обеспечивает автономный ход на 20 км, кондиционер и озвучку для слабослышащих.

Кроме того, в апреле Черновцы ожидают еще два новых троллейбуса.

Платиновая Буковина, Черновцы

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