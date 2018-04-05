В Черновцах временно не ходят троллейбусы №2 и 4- 05.04.2018 17:22
Движение троллейбусов маршрутов №2 и №4 в Черновцах было приостановлено в четверг, 5 апреля, с 16:20. Данные троллебусы временно не курсируют в связи с проведением рабоит по ликвидации аварии на канализационной сети на улице Университетской.
Что касается троллейбуса №1, то он курсирует только до улицы Степана Бандеры.
Как сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета, на троллейбусном маршруте пассажирские перевозки осуществляются с помощью автобусов - перевозки осуществляются от кинотеатра Черновцы на улице Университетской до Гравитона.
Также стало известно, что троллейбусы не будут ходить до 23:00 5 апреля.
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