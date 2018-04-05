



В Черновцах временно не ходят троллейбусы №2 и 4 - 05.04.2018 17:22

Движение троллейбусов маршрутов №2 и №4 в Черновцах было приостановлено в четверг, 5 апреля, с 16:20. Данные троллебусы временно не курсируют в связи с проведением рабоит по ликвидации аварии на канализационной сети на улице Университетской.

Что касается троллейбуса №1, то он курсирует только до улицы Степана Бандеры.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета, на троллейбусном маршруте пассажирские перевозки осуществляются с помощью автобусов - перевозки осуществляются от кинотеатра Черновцы на улице Университетской до Гравитона.

Также стало известно, что троллейбусы не будут ходить до 23:00 5 апреля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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