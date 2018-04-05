



Буковинець обікрав односельчанина на Кельменеччині - 05.04.2018 16:37

На початку квітня до Кельменецького відділу поліції звернувся 33-річний житель села Новоселиця. Чоловік повідомив, що невідома особа з його господарства викрала речі домашнього вжитку. Сума завданих збитків становить понад 3 тисячі гривень.

На місце події поліцейські з’ясували, що потерпілий деякий час не проживав у своєму будинку. І в той момент, коли його не було вдома, зловмисник зірвав навісний замок до приміщення та вчинив крадіжку.

Оперативники відразу розпочали пошуки зловмисника та викраденого майна. Поліцейські висунули остаточну версію, що крадіжку вчинив хтось з місцевого населення.

Правоохоронці почали опитувати місцеве населення та перевіряти осіб, котрі ведуть антигромадський спосіб життя. Завдяки професійним діям оперативників Кельменецького відділу поліції крадія вдалося встановити.

Ним виявився 40-річний односельчанин потерпілого. Зловмисник вже був відомий правоохоронцям за вчинення адміністративних правопорушень. Викрадені речі порушник залишив собі та користувався ними. Поліцейські вилучили викрадене та повернули власнику.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини