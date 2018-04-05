Керівники поліції Буковини відвідали підлеглих на Луганщині

- 05.04.2018 14:32
Керівники поліції Буковини відвідали підлеглих на Луганщині

Щоб ознайомитися з умовами несення служби поліцейськими Чернівеччини, надати їм матеріальну допомогу та привітати з прийдешнім Великоднем, Луганську область відвідали начальник Головного управління в Чернівецькій області Сергій Пілігрім і його заступник Тарас Крилюк.

Упродовж трьох місяців правоохоронці з різних підрозділів поліції Буковини проходять стажування у зоні проведення операції об’єднаних сил та дислокуються в Рубіжанському і Сєвєродонецькому відділах поліції на Луганщині.

Зустріч з особовим складом відбулася на базі Рубіжанського відділу за участі керівництва поліції Луганської області. Відповідно до наказу Голови Нацполіції Сергія Князєва про присвоєння спеціальних звань, генерал поліції третього рангу Сергій Пілігрім вручив нові офіцерські погони. Керівник ГУНП в Чернівецькій області подякував офіцерам за сумлінну службу та побажав гідно нести звання поліцейського і з честю виконувати покладені на них обов’язки.

Очільники буковинської поліції перевірили, в яких умовах їх підлеглі несуть службу, де проживають та поцікавилися, яка допомога потрібна в подальшому. Сергій Пілігрім привітав співробітників з прийдешнім Великоднем і передав з Буковини святкові гостинці. «Щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту і Божої ласки. Нехай у ваших серцях панують радість і душевний спокій, а на українській землі завжди буде мир і злагода».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція буковини, чернівецька область поліція, операція об’єднаних сил

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