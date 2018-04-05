



РФ сосредоточила возле украинской границы 77 тысяч военных - 05.04.2018 12:54

На границе в Украиной РФ сосредоточила 19 батальонных тактических групп, общая численность которых превышает 77 тысяч человек. Силы имеют в распоряжении порядка тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, около 400 систем залпового огня и более 1,1 тысячи артиллерийских систем.

С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак.

По словам главы Минобороны, у противника имеются различные варианты ведения боевых действий на территории Украины в оперативных планах. Россия, отмечает Полторак, исопльзует Донбасс в качестве полигона для обучение военных, которые потом направляются воевать в Сирию. Кроме того, на Донбассе противник проводит испытания военной техники.

На востоке Украины прогнозируется продолжение агрессивных действий, а также изменение военного конфликта в полномасштабную агрессию России. При этом, РФ неоднократно озвучивала мнения касаемо оккупации части украиснкой территории, а также отвода военных сил и техники.

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