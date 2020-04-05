



Обложку Cosmopolitan украсила робот София - 05.04.2018 12:25

В Индии первым журналом, номер которого был посвящен цифровой тематике, стал, как ни странно, Cosmopolitan. Отметим, что на обложке мартовского выпуска красовалась человекоподобный робот София.

На странице журнала в Instagram было опубликовано приветственное видео от Софии. Облаченная с дизайнерский топ София представляется самым продвинутым роботом-гуманоидом в мире.

Редактор индийского Cosmopolitan Нандини Бхалла отмечает, что никогда и представить не могла, что на обложке их журнала окажется робот. Редактор также отметила, что на интервью София прибыла в коробке. Робот продемонстрировал ум и чувство юмора. Кроме того, София заверила, что планов на мировое господство у нее нет.

Напомним, ранее актер Уилл Смит отправился на свидание с Софией. О том, насколько удачным было свидание робота и человека, читайте здесь .

Мартовский выпуск Cosmopolitan был выпущен с двумя обложками - часть тиража посвятили Софии, для альтернативной обложки была снята индийская актриса Сонам Капур.

Андроид София является проектом компании Hanson Robotics, которые работают в сфере создания реалистичных роботов. София стала известна тем, что она стала первым в мире роботом, получившим гражданство - в 2017 году она стала подданной Саудовской Аравии. В создании образа Софии дизайнеры черпали вдохновение из внешности британской актрисы Одри Хепберн. София устанавливает зрительный контакт с собеседником, может общаться и отвечать на вопросы, также она умеет демонстрировать различные эмоции. Робот может передавать десятки вариантов мимики благодаря лицу из силикона.

Для Софии работа с глянцевыми изданиями не ограничивается сотрудничеством с Cosmopolitan. До этого ее снимали для обложки модного журнала Stylist. Декабрьский номер журнала ELLE в Бразии также вышел с фото Софии на обложке.

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