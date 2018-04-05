Спасти от переохлаждения организма может мозг- 05.04.2018 11:58
В рамках исследований терморегуляции человеческого организма ученые из медицинской школы Уэйна в Мичигане, США, провели необычный эксперимент при участии одного человека. Добровольцем оказался голландец Вим Хоф.
На испытуемого надели специальный костюм, состоящий из трубок с циркулирующей по ним водой. В ходе эксперимента ученые задействовали воду все холоднее и холоднее, фиксируя при этом реакции различных участков головного мозга добровольца, изменения в работе его нервной системе на умеренную гипотермию.
Под воздействием низкой температуры нервная система работала более активно. Кроме того, были задействованы участки головного мозга, принимающие участие в регуляции и контроле болевой чувствительности тела. Переохлаждение вело также к поглощению сахара в межреберной мышце, что способствовало в свою очередь улучшению циркуляции в легких.
58-летний Вим Хоф был выбран для проведения данного эксперимента неслучайно. Дело в том, что он является никем иным, как "Ледяным человеком" - многократным обладателем мировых рекордов по перенесению крайне низких температур. Гипервентиляция позволяет Виму ускорять сердечный ритм, у него также повышается уровень адреналина в крови. Особености тренированного организма Вима позволили ему пройти 6 километров пути на Эвересте практически в одних шортах.
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